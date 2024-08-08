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Ученые назвали важный фактор продуктивной работы на удаленке

PLOS ONE: хорошая вентиляция играет ключевую роль в продуктивной работе из дома

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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Продуктивность удаленной работы зависит от обустройства домашнего офиса. Это доказало исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE.

Ученые опросили голландских работников на удаленке. Они сообщали о более высокой производительности и меньшем уровне выгорания, если они были удовлетворены обстановкой своего домашнего офиса.

Особенно важными оказались достаточная вентиляция и комфортная температура. Также влияли: уровень шума, качество компьютерного экрана и удобство кресла.

Предыдущие исследования показали, что качество воздуха связано с производительностью на рабочем месте. Инвестиции в удобство рабочего места могут повысить шансы на продуктивную работу, заключили ученые.

До этого были названы самые популярные профессии для удаленной работы в России. В зависимости от уровня квалификации такие работники могут зарабатывать до 250 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что тренд на удаленную работу идет на спад в Москве, но сохраняется в регионах.

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