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Половое созревание первых зверей изучили с помощью синхротрона

Science Advances: первые мелкие звери жили дольше современных видов

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Dr Stephan Lautenschlager/University of Birmingham

Ученые впервые смогли оценить продолжительность жизни, темпы роста и время полового созревания у млекопитающих Юрского периода. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Исследователи обнаружили, что впервые современная модель роста млекопитающих возникла у самых ранних истинных млекопитающих около 130 миллионов лет назад. Они быстро росли в период полового созревания, что отличало их от родственных групп животных.

Однако современные мелкие млекопитающие (например, крысы) растут быстрее и живут меньше. Для сравнения, первые истинные млекопитающие могли жить от восьми до 14 лет. Это означает, что первым млекопитающим требовалось несколько лет, чтобы начать размножаться.

«Уникальные черты жизни млекопитающих, включая высокую скорость метаболизма и расширенную родительскую помощь, развивались постепенно в течение миллионов лет. Юрский период, по-видимому, был ключевым в этой эволюции», — пояснили авторы.

Эти данные ученые получили с помощью синхротронной компьютерной томографии. Она позволила проанализировать микроскопические кольца роста в зубном цементе животных.

«Было так интересно участвовать в этом проекте. Поместить окаменелости Юрского периода в ускоритель частиц (синхротрон) и таким образом восстановить прошлое звучит как научная фантастика, но мы действительно можем это сделать», — отметили ученые.

Ранее ученые запустили регенерацию костей с помощью фрагментов древних вирусов.

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