Ученые назвали опасный для здоровья тип отопления

Во время использования камина образуются опасные для здоровья частицы, которые могут попадать в легкие и кровоток человека. Это показало исследование, опубликованное в журнале Energy Research & Social Science (ERSS).

Ученые оценили качество воздуха в нескольких домах, в которых используются открытые и закрытые камины. Образцы воздуха собирали каждые 11 минут в течение суток. Средняя концентрация вредных для здоровья микрочастиц часто превышала рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) предел. Их уровень оставался высоким в течение одного-трех часов после использования камина. Концентрации этих веществ были немного ниже в домах с закрытым типом камина.

Ученые отметили, что в будущем исследователям нужно оценить качество воздуха в домах, где использование камина неизбежно зимой. Их жители могут сталкиваться с повышенным риском заболеваний легких и сердца. Также было показано, что длительное воздействие (несколько месяцев или лет) мелких частиц из каминов связано с повышенным риском болезней сердца, легких и нарушением развития дыхательной системы у детей. ВОЗ рекомендует не подвергаться длительному воздействию этих мелких частиц более трех дней в году.

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