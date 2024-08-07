Стресс лишает мозг возможности сопротивляться деменции, подтвердили ученые

Ученые из Каролинского Института в Швеции установили, что стресс истощает когнитивный резерв мозга, чем самым повышая риск развития деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia.

Ученые объяснили, что когнитивный резерв — это способность мозга справляться с последствиями повреждений и находить новые способы решения проблем. Когнитивный резерв накапливается в течение всей жизни человека и служит защитой от нарушений внимания и памяти.

В ходе исследования с участием 113 человек команда ученых обнаружила, что истощение когнитивного резерва может иметь опасные последствия. На первом этапе исследователи оценили уровень стресса участников с помощью специальных тестов и собрали у них образцы слюны для измерения уровня кортизола. Это гормон, помогающий человеку адаптироваться и активно меняющимся условиям окружающей среды, а также регулирующий уровень глюкозы в крови и артериальное давление в моменты высокого эмоционального и физического напряжения.

В ходе второй части исследования участники прошли ряд тестов на оценку умственных способностей и когнитивного резерва. Результаты показали, что обширный когнитивный резерв может снижать риск развития деменции. Однако субъективный (эмоциональный) и физиологический стресс (повышение уровня кортизола) истощает его, приводя к появлению проблем с памятью и вниманием.

Ученые уточнили, что у людей с повышенным уровнем физиологического стресса в утренние часы чаще наблюдалось увеличение концентрации тау-белка в мозге. Этот белок способен образовывать «бляшки», мешающие работе нейронов. Сниженный уровень кортизола по утрам негативно влияет на внимательность и обучаемость, а увеличение концентрации этого гормона в организме вечером ведет к проблемам со сном. Плохой сон, в свою очередь, выступает фактором риска деменции.

Ранее ученые заявили о росте заболеваемости деменцией среди молодых.