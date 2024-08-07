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Ученые запустили регенерацию костей с помощью фрагментов древних вирусов

EMBO Journal: вирусные частицы в РНК способны помочь в лечении остеопороза

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Shutterstock/FOTODOM

Группа ученых из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии нашла способ запустить процесс регенерации костей с помощью частиц древних вирусов в РНК человека. Исследование опубликовано в научном издании EMBO Journal.

Около половины человеческого генома состоит из так называемых «транспозируемых элементов» (ТЭ), происходящих от доисторических вирусов. Известно, что ТЭ играют различные роли в модуляции экспрессии генов и развитии заболеваний.

В новой работе команда обнаружила, что общий транспозируемый элемент под названием РНК LINE-1, играет положительную роль в механизме восстановления костей.

Научная группа провела эксперименты на мышах с переломами костей и обнаружила, что уровни РНК LINE-1 наряду с другими ТЭ были повышены в течение короткого периода времени после травмы.

Дальнейшие исследования показали, что РНК LINE-1 активировал программу тщательно регулируемого воспаления, которая, в свою очередь, индуцировала специфический сигнальный путь для восстановления после перелома.

Ученые добавили синтетический РНК LINE-1 к костным клеткам (остеобластам), что ускорило и улучшило рост новой костной ткани. Метод показал эффективность на пациентах с остеопорозом, страдающих от уменьшения плотности и прочности костей.

По словам авторов работы, их открытие может создать новые методы лечения не только заболеваний костей, но и других тканей организма, включая роговицу глаза.

Ранее ученые нашли связь между древними вирусами и современными видами рака.

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