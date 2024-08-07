Стало известно, какие препараты усиливают сексуальное влечение

Некоторые препараты для лечения тревоги и депрессии, такие как сертралин, арипипразол и веллбутрин, могут усиливать сексуальное желание. Повысить либидо также способен мирапекс, использующийся для лечения болезни Паркинсона и синдрома беспокойных ног. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор Хусейн Ахман, фармацевт британской компании Click2Pharmacy.

Специалист объяснил, что сертралин относится к классу ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), используемых для лечения тревоги, панических расстройств и посттравматического стрессового расстройства. Хотя СИОЗС часто ассоциируются со снижением либидо, появляется все больше свидетельств того, что сертралин может вызывать гиперсексуальность.

Аналогичный эффект может наблюдаться при приеме арипипразола, который выписывают пациентам с депрессией, биполярным расстройством, шизофренией и синдромом Туретта. Арипипразол регулирует уровень дофамина в мозге, тем самым выравнивая эмоциональный фон.

В 2016 году Федеральное управление по контролю за продуктами и лекарствами США (Food and Drug Administration, FDA) предупредило, что арипипразол может провоцировать проблемы с контролем импульсов, вызывая компульсивные или неконтролируемые побуждения к азартным играм или сексуальной активности. Повышать либидо способен и веллбутрин, также воздействующий на дофамин.

По словам Ахмана, гиперсексуальность может наблюдаться у пациентов, принимающих мирапекс для лечения болезни Паркинсона или синдрома беспокойных ног. В исследовании, опубликованном в 2007 году в журнале Psychiatry, также сообщалось о взаимосвязи между применением этого препарата и компульсивной мастурбацией.

Ранее ученые выяснили, что отсутствие секса может быть опасно для жизни женщин.