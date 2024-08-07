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Ловля мальдивских рыб сделала их нервными и одинокими

Biology Letters: ловля рыб сендеронгов в местах нереста делает их нервными

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LighthunterWS/Shutterstock/FOTODOM

Ловля рыбы в местах нереста может сделать ее нервной и помешать размножению. Это показало исследование, опубликованное в журнале Biology Letters.

Один из видов рыб сендеронгов, Plectropomus areolatus, собирается для размножения на определенной территории вблизи Мальдивских островов. Это свойство оказалось полезно для рыболовства, так как животные собираются в больших количествах и хуже реагируют на опасность. Однако из-за отлова в местах нереста рыба стала трусливее.

«Мы обнаружили, что не можем снимать или изучать рыбу на участках сбора так, как могли бы в прошлом. Мы не могли приблизиться к ним, они уплывали, как будто мы были хищниками», — рассказал ведущий автор исследования.

Ученые решили проверить, как близко самцы сендеронгов позволят приблизиться человеку. Одинокие самцы уплывали с места нереста в два раза чаще, чем уже образовавшие пару. Из них вернулись меньше половины. Но на участок нереста, где не ловили рыбу, вернулись две трети особей. Это означает, что ловля рыбы в местах размножения может заставить самцов избегать этой территории. В результате уменьшается вероятность спаривания.

Ловля рыбы в местах нереста может не только помешать ее размножению, но и сильно повлиять на эволюцию. Если больше шансов на размножение будет у менее осторожных самцов, может вырасти их количество в популяции. Это будет иметь долгосрочные последствия для экосистемы.

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