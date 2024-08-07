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Ученые заявили о росте заболеваемости деменцией среди молодых

Neurology: болезнь Альцгеймера все чаще поражает взрослых моложе 65 лет

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Ученые из Университета Восточной Финляндии и Университета Оулу выявили более высокие показатели заболеваемости деменцией среди молодых, чем ранее сообщалось в международных исследованиях. Результаты опубликованы в журнале Neurology.

Исследователи проанализировали реестры данных университетских финских больниц Куопио и Оулу за период с 2010 по 2021 год. Ученые изучили заболеваемость деменцией среди пациентов трудоспособного возраста во всех возрастных группах и установили, какой тип слабоумия диагностировали чаще всего.

Выяснилось, что показатели заболеваемости деменцией в возрасте 45-64 лет оказались выше, чем в ранее опубликованных научных работах из других стран. Финские ученые уточнили, что на каждые 100 тысяч представителей исследуемой возрастной группы приходилось 33,7 случая развития этого заболевания. Среди людей в возрасте 30-64 лет отмечалось 20,5 случая на 100 тысяч человек.

Ученые добавили, что наиболее распространенным подтипом деменции была болезнь Альцгеймера — на долю этого заболевания приходилось около половины (48%) всех диагнозов. Лобно-височная деменция развивалась в 23% случаев, а деменцию с тельцами Леви выявили у 6% пациентов с когнитивными нарушениями.

Научный коллектив отметил, что частота развития болезни Альцгеймера, в отличие от других типов деменции, существенно возросла. Чтобы выявить причины роста заболеваемости, необходимы дополнительные исследования.

Ранее ученые назвали 14 факторов риска болезни Альцгеймера.

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