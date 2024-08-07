Ученые предупредили о «переломном моменте» в изменении климата

Повышение температуры на Земле выше ожидаемой вызовет серьезные климатические изменения. Об этом сообщила в статье для журнала Nature Communications

международная команда ученых.

В ней говорится, что при текущих траекториях выбросов парниковых газов временное превышение температуры на 1,5°C, которого хотят добиться члены Парижского соглашения, является вполне вероятным.

Цель этого соглашения — удержать рост глобальной средней температуры ниже 2 °C и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C.

Постоянное превышение этого предела, предупреждают ученые, существенно увеличит вероятность «запуска элементов климатического перелома».

«Мы показываем, что следование текущей политике в этом столетии приведет к 45%-ному риску перелома к 2300 году (медианой, диапазон 10–90%: 23–71%), даже если температура вернется ниже 1,5 °C. Мы обнаружили, что риск перелома к 2300 году увеличивается с каждым дополнительным 0,1 °C превышения свыше 1,5 °C и сильно ускоряется для пикового потепления свыше 2,0 °C», — говорится в статье.

Достижение и поддержание как минимум нулевых чистых выбросов парниковых газов к 2100 году имеет первостепенное значение для минимизации риска перелома в долгосрочной перспективе, подчеркнули ученые.

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