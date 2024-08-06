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Ученые открыли новый вид двоякодышащих рыб возрастом 210 млн лет

JVP: в Зимбабве нашли раннего родственника четвероногих родом из триасовой эпохи

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Международная группа ученых из Шотландии, ЮАР, Швейцарии и Зимбабве обнаружила новый вид ископаемых двоякодышащих рыб, живших на заре эры динозавров около 210 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Vertebrate Paleontology (JVP).

Палеонтологи сделали открытие в ходе раскопок в бассейне Средней Замбези на севере Зимбабве. Новый вид назвали Ferganoceratodus edwardsi. Эти существа обитали в раннем триасовом периоде.

Двоякодышащие рыбы — необычная группа пресноводных рыб, которая давно привлекала внимание ученых.

Они считаются ближайшими из ныне живущих родственников животных с четырьмя конечностями, помогая раскрыть, как существовали предки всех земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих.

Самые ранние виды все еще узнаваемо похожи своих ныне живущих родственников, из-за чего современных двоякодышащих рыб часто называют «живыми ископаемыми».

По словам команды, найденное ископаемое может стать недостающим звеном в эволюции двоякодышащих. Находка также показала, что, после появления данной разновидности животных в раннем триасе на суперконтиненте Гондвана, они распространились по всей Африке и Южной Америке.

Ранее ученые открыли новый вид маленьких пингвинов, живших 24 млн лет назад.

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