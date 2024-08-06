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Стало известно, какие диеты уничтожают полезные кишечные бактерии

Cell Reports: низкоуглеводные диеты уничтожают полезные кишечные бактерии

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Ученые из Университета Бата (Великобритания) установили, что малое количество углеводов в рационе в сочетании с избытком жиров может привести к уменьшению количества полезных кишечных бактерий и повышению уровня холестерина в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.

В ходе 12-недельного исследования 53 здоровых взрослых человека придерживались диеты с умеренным содержанием сахара, диеты с низким содержанием сахара (на этот пищевой компонент приходилось менее 5% суточных калорий), либо кето-диеты (предполагает поступление менее 8% дневных калорий за счет углеводов и активное потребление жиров).

Результаты показали, что люди, соблюдающие кето-диету, потеряли чуть больше веса (в среднем по 2,9 кг) по сравнению с теми, кто исключил сахар из своего рациона (эта группа потеряла около 2,1 кг на человека). Однако у участников, которые сильно сократили потребление углеводов, был повышен уровень «плохого» ЛПЛП холестерина, способного провоцировать накопление опасных «бляшек» в артериях. Диета с низким содержанием сахара, напротив, снижала уровень плохого холестерина в крови.

Ученые также обнаружили, что у испытуемых, которые придерживались кето-диеты, был снижен уровень кишечных бактерий, называемых бифидобактериями. Эти полезные микроорганизмы помогают вырабатывать витамины группы В, препятствуют закреплению патогенных бактерий в кишечнике и поддерживают нормальный уровень холестерина в крови. Диета с низким содержанием сахара не оказала существенного влияния на состав кишечного микробиома.

По словам исследователей, недостаток углеводов и избыток жиров не только губит полезные бактерии, но и повышает количество липидов (жироподобных молекул) в крови. Такие нежелательные изменения увеличивают риск сердечных заболеваний и инсульта.

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