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Ученые нашли в Турции золотой клад с зарплатой древних персидских наемников

NAS: на западе Турции выкопали горшок, полный золотых монет V века до нашей эры

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Notion Archaeological Project, University of Michigan

Международная группа археологов из Турции и США нашла золотой клад при раскопках древнегреческого города Нотион на западе Турецкой Республики. Сокровища оказались датированы V веком до нашей эры. Исследование опубликовано в научном журнале Notion Archaeological Survey (NAS) Мичиганского университета.

Ученые извлекли из земли горшок, полный персидскими дариками — золотыми монетами, которые чеканились в Персидской империи. Согласно историческим источникам, один дарик приблизительно равнялся жалованию одного солдата за месяц. Археологи полагают, что обнаруженные дарики были выпущены в Сардах, расположенных примерно в 97 километрах от Нотиона.

По словам исследователей, наиболее вероятно, что клад представлял собой деньги для выплаты наемникам, которые были спрятаны, и, по неизвестной причине, так и не дошли до своих получателей.

Специалисты считают, что клад мог остаться невостребованным из-за событий, происходивших между 430 и 427 годами до нашей эры, когда афиняне отбили Нотион у персов и выгнали из города сторонников персидского владычества.

Команда также обнаружила в Нотионе множество фрагментов керамики и других артефактов, датированных V веком до нашей эры.

Ранее в Пакистане археологи нашли клад редчайших монет греко-азиатской империи.

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