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Лошади могут страдать «человеческим» расстройством психики, выяснили ученые

TAMU: лошади подвержены посттравматическому стрессовому расстройству

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Shutterstock

Американские ученые из Техасского университета A&M (TAMU) доказали, что лошади наряду с человеком могут страдать от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Об этом сообщается на официальном сайте научного учреждения.

У людей ПТСР обычно возникает в результате шокирующего, страшного или опасного события. Это тяжелое состояние психики, обычно сопровождаемое тревогой, депрессией, навязчивыми мыслями о случившемся и другими симптомами.

Поскольку у лошадей есть когнитивная память и способность вызывать воспоминания, у них может развиться поведение, похожее на посттравматическое стрессовое расстройство у людей, в ответ на повторяющуюся травму.

Источниками травмирующего опыта для копытных обычно становятся жестокие методы дрессировки или отлова, а также медицинские процедуры, громкие звуки и тесные пространства.
Страдающие от ПТСР животные могут вести себя нервно и проявлять агрессию: кусаться, лягаться, а также пытаться вырваться и сбежать.

Чувствительность лошадей к негативным событиям в прошлом обусловлена сильной реакцией «бей или беги» в ответ на угрозы, поскольку в дикой природе животным приходилось спасаться от хищников.

Исследователи отметили, что лошадям с ПТСР обычно можно помочь с помощью специальных тренировок и медикаментозной терапии, которую должен назначить ветеринар.

Ранее ученые выяснили, что у людей при определенной разновидности ПТСР происходит слом системы нейронных связей в мозге.

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