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Ученые нашли новое сходство Венеры с древней Землей

NatGeo: континенты Венеры и Земли сформировались аналогичным образом

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NASA/Jet Propulsion Laboratory-Caltech (left) and NASA (right)

Канадские ученые из Университета Монаша обнаружили заметные сходства в геологической истории Земли и Венеры. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Команда пришла к выводу, что обширные плато Венеры, известные как тессеры, могли образоваться в результате таких же процессов, какие сформировали самые ранние континенты на Земле миллиарды лет назад.

Используя высокопроизводительное компьютерное моделирование и данные с космического корабля «Магеллан», исследователи смоделировали образование Земли Иштар, крупнейшего плато Венеры.

Результаты показывают, что Земля Иштар и другие тессеры могли подняться из горячих недр планеты в ходе процесса, схожего с образованием кратонов Земли — древних ядер наших континентов.

«Особенности, которые мы обнаружили на Венере, поразительно похожи на ранние континенты Земли, что позволяет предположить, что динамика прошлого Венеры могла быть более схожа с динамикой Земли, чем считалось ранее», — отметили авторы открытия.

По словам исследователей, новые данные позволяют лучше понять геологическую эволюцию Венеры, Земли и других каменистых планет.

Ранее ученые нашли на Венере газы, которые на Земле вырабатывают живые организмы.

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