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Врач рассказала, кому не стоит есть арбузы

Биолог Ефимочкина: людям с диабетом лучше ограничить потребление арбузов

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Арбуз лучше использовать как перекус или десерт, не злоупотребляя им. Людям с диабетом и другими хроническими заболеваниями о включении арбуза в диету лучше поговорить с врачом. Об этом «Известиям» рассказала доктор биологических наук Наталья Ефимочкина.

«В течение дня 700–800 граммов арбуза можно съесть, но рекомендуется помнить, что это достаточно высокоуглеводный продукт, хотя в целом низкокалорийный», — объяснила Ефимочкина.

Не стоит сидеть на арбузных диетах, добавила ученая. А людям с диабетом, болезнями почек и ЖКТ следует уточнить у врача, можно ли им есть арбуз.

Роспотребнадзор призвал россиян выбирать арбузы с осторожностью и никогда не покупать половинку арбуза, так как на месте разреза быстро размножаются бактерии.

До этого врач развеяла миф о том, что фитоэстрогены из пива могут повлиять на уровень гормонов мужчины. Их концентрация в напитке слишком мала для этого, а пивной живот на самом деле растет из-за избытка калорий в самом напитке и закусках к нему.

Ранее врач рассказала о вреде гематогена.

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