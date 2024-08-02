Классическая музыка помогает восстановить мозг после инсульта, выяснили ученые

Французские нейробиологи из Парижского института мозга при Университете Сорбонны обнаружили, что классическая музыка ускоряет восстановление мозговых связей у пациентов, которые перенесли инсульт. Исследование опубликовано в научном журнале Annals of Physical and Rehabilitation Medicine (APRM).

Одним из серьезных последствий кровоизлияния в мозг остается афазия — состояние, значительно ухудшающее языковые способности, включая речь, письмо, чтение и восприятие.

Афазия остается одной из значимых причин инвалидности. Предыдущие изыскания показали связь между афазией и нарушением нейронных сетей в мозге из-за инсульта.

В новом исследовании задействовали четырех пациентов, которые перенесли инсульт в левом полушарии мозга. В первом эксперименте участники слушали произведения Моцарта, Бетховена и Гайдна ежедневно по два часа в день в течение двух недель. После этого они получали обычный медицинский уход на протяжении 14 дней.

Во втором эксперименте порядок был обратным: две недели обычного ухода, а затем — 14 дней сеансов классической музыки.

После тестов пациенты прошли когнитивные и нейровизуализационные оценки в нескольких точках в ходе исследования. Исследователи использовали языковые тесты, а также использовали передовые методы визуализации (ЭЭГ и МРТ) для оценки изменений в связях мозга.

Результаты оказались многообещающими. Пациенты с афазией, вызванной инсультом, продемонстрировали улучшение результатов языковых тестов после сеансов музыкальной терапии по сравнению с пациентами, получавшими стандартную терапию.

Результаты ЭЭГ также показали улучшение функциональных связей мозга, что позволило передавать по нему более сложную информацию.

Ранее ученые выяснили, что пение восстанавливает речевые навыки после инсульта.