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Врач рассказала о вреде гематогена

Педиатр Бандурина: гематоген не полезнее, чем любая конфета

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Гематоген не несет никакой пользы организму, он представляет собой вредную конфету с большим содержанием сахара. Об этом врач-педиатр, гастроэнтеролог и аллерголог Татьяна Бандурина рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Многие считают, что гематоген помогает повысить уровень железа в крови, так как его изготавливают из бычьей крови. Доказательств этому нет, зато вред гематогена не вызывает сомнений.

Гематоген — обычная конфета, которая быстро насыщает и приводит к резкому росту уровня глюкозы в крови.

«Меня шокирует эта привычка, гематоген входит в тот список продуктов, который я категорически не рекомендую», — отметила Бандурина.  Врач добавила, что пара батончиков гематогена не принесут большого вреда. Регулярное употребление может привести к набору веса и диабету.

До этого врач развеяла миф о том, что фитоэстрогены из пива приводят к росту живота. На самом деле это связано с калорийностью напитка и закусок к нему, а фитоэстрогены из пива не влияют на уровень гормонов мужчины.

Ранее ученые выяснили, в каком случае рыбий жир не защитит от деменции.

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