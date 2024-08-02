Врач развеяла миф о вреде пивных гормонов

В пиве содержатся фитоэстрогены — растительные вещества, похожие на женские гормоны эстрогены. Но их концентрация настолько мала, что повлиять на гормональный фон они не могут. Об этом Life.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Во всяком случае, крупные исследования не нашли подтверждения этому. Фитоэстрогены не превратят мужчину в женщину. Но многочисленные научные работы доказывают, что на мужском либидо и репродуктивном здоровье может сказаться алкоголь в принципе. Он снижает выработку главного мужского полового гормона тестостерона и негативно влияет на мужскую фертильность — подавляет активность сперматозоидов», — объяснила врач.

Появление пивного живота вполне реально, однако связано оно не с фитоэстрогенами, а с избытком калорий. В 100 граммах пива содержится примерно столько же калорий, сколько в стакане сладкой газировки. Поэтому регулярное его употребление, особенно с орешками, копченостями и пиццей, приводит к набору веса.

Врач подчеркнула, что доказано: безопасной дозы алкоголя не существует. Но также не стоит злоупотреблять безалкогольным пивом. В нем есть немного спирта, поэтому оно противопоказано беременным и подросткам. Хотя в пиве есть полезные вещества, лучше получать их из других, безопасных источников.

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