проект

>

Врач развеяла миф о вреде пивных гормонов

Гатсроэнтеролог Кашух: фитоэстрогены из пива не могут повлиять на гормоны мужчины

close
100%
Shutterstock

В пиве содержатся фитоэстрогены — растительные вещества, похожие на женские гормоны эстрогены. Но их концентрация настолько мала, что повлиять на гормональный фон они не могут. Об этом Life.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Во всяком случае, крупные исследования не нашли подтверждения этому. Фитоэстрогены не превратят мужчину в женщину. Но многочисленные научные работы доказывают, что на мужском либидо и репродуктивном здоровье может сказаться алкоголь в принципе. Он снижает выработку главного мужского полового гормона тестостерона и негативно влияет на мужскую фертильность — подавляет активность сперматозоидов», — объяснила врач.

Появление пивного живота вполне реально, однако связано оно не с фитоэстрогенами, а с избытком калорий. В 100 граммах пива содержится примерно столько же калорий, сколько в стакане сладкой газировки. Поэтому регулярное его употребление, особенно с орешками, копченостями и пиццей, приводит к набору веса.

Врач подчеркнула, что доказано: безопасной дозы алкоголя не существует. Но также не стоит злоупотреблять безалкогольным пивом. В нем есть немного спирта, поэтому оно противопоказано беременным и подросткам. Хотя в пиве есть полезные вещества, лучше получать их из других, безопасных источников.

Ранее врач развеяла миф о необходимости раннего завтрака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами