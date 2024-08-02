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В выходные на Земле ожидается сильная магнитная буря

Синоптик Леус: магнитная буря начнется в субботу и затянется до воскресенья

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Depositphotos

В ближайшие выходные на Земле ожидаются магнитные бури. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Ожидается, что [магнитные бури] начнутся ближе к вечеру в субботу и будут продолжаться как минимум до полудня воскресенья», — написал он.

Синоптик напомнил, что предыдущая магнитная буря закончилась в четверг, 1 августа. Вопреки ожиданиям, она оказалась слабой. По его словам, «Солнце не собирается успокаиваться» и на нем продолжаются вспышки, интенсивность которых приближается к максимально возможному классу Х.

Ожидается, что магнитное поле постепенно перейдет в спокойное состояние в начале следующей недели.

10 июля группа американских ученых из университетов штатов Колорадо и Мэриленда совместно со специалистами NASA пришла к выводу, что солнечные бури могут угрожать не только орбитальным спутникам и системам связи Земли, но и нарушать работу другой критически важной инфраструктуры, включая трубопроводы.

Ранее москвичам рассказали о погоде в выходные дни.

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