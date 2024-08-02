Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли древнейшего предка всех современных моллюсков

Science: обнаружен неизвестный колючий слизень возрастом около 514 млн лет

close
100%
Guangxu Zhang/Luke Parry/Reuters

Британские палеонтологи из Оксфордского университета совместно с коллегами из Китая открыли новый вид ископаемых моллюсков, обитавший во времена кембрийского периода около 514 млн лет назад. Найденному существу дали имя Shishania aculeata, или шишания. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Окаменелость обнаружили на юге Китая. Как показало изучение находки, Shishania aculeata имел плоское овальное тело длиной три сантиметра и шириной два сантиметра.

По словам команды, древний предок современных моллюсков был лишен раковины, но обладал колючей броней из хитина.

Ученые обнаружили микроскопические детали внутри конических шипов животного. Оказалось, что иглы шишаний были покрыты микроворсинками для увеличения площади их поверхности.

Исследователи добавили, что шишании обладали методом секреции твердых частей, напоминавших 3D-принтер, с помощью которого доисторические моллюски «печатали» свою защитную оболочку.

Представители команды уточнили, что механизмы, обнаруженные у шишаний, сегодня встречаются у кольчатых червей, которые имеют мало общего с нынешними моллюсками.

«Шишания дает нам уникальную возможность заглянуть в период эволюции моллюсков, окаменелостей которого сохранилось очень мало, и сообщает нам, что самыми ранними предками моллюсков были бронированные колючие слизни, существовавшие до появления раковин, которые мы видим у современных улиток и моллюсков», — отметили авторы научной работы.

Ранее палеонтологи нашли редчайшую ископаемую личинку, раскрывшую секреты эволюции пауков, крабов и многоножек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами