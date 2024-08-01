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Врач рассказала об ошибке в питании, которая вредит коже и мышцам

Врач Кашух: дефицит белка в рационе может ухудшить состояние кожи

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Дефицит белка в рационе может ухудшить состояние мышц и кожи. Об этом «Известиям» рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Белки используются телом для построения мышц, волос, ногтей и кожи. Также белки необходимы для транспортировки молекул, иммунной защиты и обмена веществ. Если организму не хватает белка, он будет его экономить, в результате может ухудшиться состояние кожи и мышц. Это особенно опасно при травмах, когда телу нужно перестраивать поврежденные ткани. Поэтому важно ежедневно потреблять достаточно белка.

Норма потребления рассчитывается индивидуально, но в среднем взрослому малоактивному человеку нужно 0,8 г белка на кг веса, более активным — 1,2 г на кг веса.

«При интенсивных спортивных тренировках или тяжелом физическом труде требуется до 2 г белка на килограмм массы тела в сутки и более. Самая большая потребность в белке у детей, так как в этот период происходит наиболее активный рост. У малышей до трех лет норма белка составляет 4 г на 1 кг массы тела. С возрастом этот показатель постепенно снижается», — рассказала врач.

Ранее врач рассказала, сколько котлет и сырников закроют суточную потребность в белке.

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