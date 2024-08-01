Врач назвал продукты, которые приводят к утренним отекам

Соленое, сладкое и алкоголь могут привести к утренним отекам. Если их исключение из рациона не помогло, нужно обратиться к врачу. Об этом РИА Новости рассказал диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

К задержке жидкости могут привести соленые продукты. При этом минимизировать нужно потребление не только чистой соли, но и сыра и колбасы. Переработанное мясо также вредит сердечно-сосудистой системе из-за избытка насыщенных жиров.

Также врач рекомендовал уменьшить потребление продуктов с добавленным сахаром, а лучше — отказаться от них. К ним относится газировки, соки, сладости.

«Все эти продукты не меньше соленых препятствуют выводу лишней жидкости из организма», — отметил Кабанов.

Алкоголь задерживает лишнюю жидкость в организме и вредит иммунитету и внутренним органам.

Если изменение рациона не избавило от отечности, нужно обязательно обратиться к врачу. Утренние отеки могут быть связаны с болезнями почек, сердца и щитовидной железы, а также с аллергией.

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