Ученые выяснили, какое артериальное давление повышает риск мигрени

Ученые из Медицинского центра Университета Эразмус в Нидерландах установили, что высокое кровяное давление (особенно диастолическое, «нижнее») повышает риск развития мигрени у женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 7266 мужчин и женщин, средний возраст которых составил 67 лет. Отмечается, что 15% испытуемых страдали мигренью в прошлом или на момент участия. Все участники прошли медицинский осмотр и сдали образцы крови для лабораторного анализа. Они также рассказали о своем образе жизни и вредных привычках. Помимо этого добровольцы сообщили о частоте мигренозных приступов и рассказали, испытывали ли они когда-либо сильную головную боль, которая влияла на их повседневную деятельность.

После поправок на уровень физической активности, образования, вес, пол, возраст и другие факторы исследователи установили, что у испытуемых женского пола с повышенным диастолическим артериальным давлением вероятность возникновения мигрени возрастала на 16%.

Ученые также обнаружили, что ожирение и высокий уровень холестерина в крови не оказывали влияния на риск развития этого заболевания. Сахарный диабет и курение, напротив, коррелировали со снижением вероятности мигрени. У участников мужского пола исследователи не обнаружили никакой связи между факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний и мигренью.

Ранее врач рассказал, как избавиться от четырех типов головной боли.