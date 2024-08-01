Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден новый способ смягчить боль при остеоартрите колена

AIM: препарат против подагры может снимать боль при остеоартрите колена

close
100%
Shutterstock

Препарат против подагры, метотрексат, может уменьшить боль и скованность в коленных суставах при остеоартрите. Это показало исследование, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

В исследовании приняли участие 130 пациентов с остеоартритом коленного сустава, который проявлялся болями и был подтвержден рентгенологически. Все они получали обычные обезболивающие, при этом половине из них также назначили метотрексат один раз в неделю. Вторая половина получала плацебо — препарат без активных ингредиентов для исключения эффекта самовнушения.

Через шесть месяцев группе метотрексата средний балл самооценки боли снизился с 6,4 до 5,1, а в группе плацебо — с 6,8 до 6,2. Также у пациентов из группы метотрексата значительно улучшилась подвижность в колене.

«Необходимо провести дополнительную работу, чтобы найти оптимальную дозу метотрексата и выяснить, действует ли он лучше при системном воспалении. Также нужно рассчитать, будет ли широкое назначение метотрексата экономически эффективным», — отметили авторы.

Ранее врачи назвали дорогие и бесполезные процедуры для людей с остеоартритом колена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами