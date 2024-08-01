Найден новый способ смягчить боль при остеоартрите колена

Препарат против подагры, метотрексат, может уменьшить боль и скованность в коленных суставах при остеоартрите. Это показало исследование, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

В исследовании приняли участие 130 пациентов с остеоартритом коленного сустава, который проявлялся болями и был подтвержден рентгенологически. Все они получали обычные обезболивающие, при этом половине из них также назначили метотрексат один раз в неделю. Вторая половина получала плацебо — препарат без активных ингредиентов для исключения эффекта самовнушения.

Через шесть месяцев группе метотрексата средний балл самооценки боли снизился с 6,4 до 5,1, а в группе плацебо — с 6,8 до 6,2. Также у пациентов из группы метотрексата значительно улучшилась подвижность в колене.

«Необходимо провести дополнительную работу, чтобы найти оптимальную дозу метотрексата и выяснить, действует ли он лучше при системном воспалении. Также нужно рассчитать, будет ли широкое назначение метотрексата экономически эффективным», — отметили авторы.

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