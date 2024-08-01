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Ученые нашли ранние признаки болезни Паркинсона

npj Parkinson's Disease: анализ крови может выявить раннюю болезнь Паркинсона

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Depositphotos

Ученые из Японии нашли в крови людей молекулы, уровень которых повышается риск на ранней стадии болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви. Исследование, опубликованное в журнале npj Parkinson's Disease, может лечь в основу метода обнаружения этих заболеваний на ранней стадии.

Тельца Леви — патологические скопления белков в нервных клетках головного мозга. Они приводят к двигательным расстройствам и характерны для болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви. Недавние исследования показали их сходство с болезнью Альцгеймера. Все три заболевания начинают развиваться примерно за 10-20 лет до появления симптомов, с накопления белков в клетках мозга.

В новом исследовании ученые проанализировали кровь людей с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона и деменцией с тельцами Леви. Они выявили молекулы, которые позволят диагностировать изученные болезни на ранней стадии.

Также ученые подтвердили, что важную роль в развитии болезни Паркинсона играют белки бета-амилоиды. Нацеленные на них лекарства, (например, Леканемаб) были одобрены для лечения ранней стадии болезни Альцгеймера. После дополнительных исследований они могут найти применение в лечении болезни Паркинсона.

Ранее ученые нашли новый фактор риска деменции.

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