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Ученые раскопали гробницу древней шаманки на территории Турции

L'Anthropologie: в Турции нашли 12000-летнее захоронение жрицы эпохи неолита

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Associate Professor Doctor Ergül Kodaş

Группа турецких археологов из Университета Мардина Артуклу обнаружила 12000-летнее захоронение женщины, которая, по всей видимости, при жизни была шаманкой. Исследование опубликовано в научном журнале L'Anthropologie.

Находку сделали в месте Чемка-Хююке на юго-востоке Турецкой Республики. Согласно предыдущим изысканиям, в эпоху неолита там жили охотники-собиратели, которые начали основывать первые поселения.

Останки женщины нашли под полом здания, построенного из глины. Такое захоронение было обычной практикой для того времени, но внимание ученых привлекли необычные детали — большое количество костей различных животных, аккуратно разложенных вокруг человеческого скелета. Среди них были обнаружены череп тура, крылья куропатки и ноги куницы.

Кроме того, тело предполагаемой шаманки было прижато к земле большим блоком из известняка.

По словам археологов, такое тщательное погребение могло быть обусловлено особыми ритуалами, поскольку в первобытных обществах верили, что шаманы поддерживают связь с миром духов, как добрых, так и злых. Древние люди также считали, что потусторонние сущности могут вселяться в тело жреца или жрицы.

Ранее ученые обнаружили массовое захоронение детей в Норвегии время бронзового века.

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