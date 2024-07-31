Ученые нашли необычные островки в черепе больных агрессивным раком мозга

В среднем пациенты живут менее двух лет после обнаружения глиобластомы, агрессивной опухоли мозга. В новом исследовании ученые впервые нашли в черепе людей островки иммунных клеток, которые борются с этой опухолью. Открытие, опубликованное в журнале Nature Medicine, поможет найти новые методы лечения рака мозга.

Ученые проанализировали образцы ткани костного мозга пациентов с глиобластомой. Рядом с опухолью они нашли множество иммунных клеток, которые могут распознавать и уничтожать рак. Потомков этих клеток также нашли в самой опухоли.

Открытие означает, что иммунные клетки накапливаются в костном мозге рядом с глиобластомой, а затем попадают в нее. Работа может лечь в основу революционного лечения рака мозга. Например, можно доставлять препараты для иммунотерапии, ингибиторы контрольных точек, прямо в костный мозг черепа. Обычное введение этих лекарств было неэффективно при лечении глиобластомы.

«То, что мы обнаружили, удивительно и принципиально ново. До сих пор собственные защитные силы организма всегда считались целостной системой, которая по мере необходимости направляет свои войска в разные части тела. Однако наши данные показывают, что высокоэффективные иммунные клетки собираются в региональных нишах костного мозга вблизи опухоли и организуют защиту оттуда», — рассказал ученый Бьёрн Шеффлер.

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