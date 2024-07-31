В РФ забеспокоились из-за распространения лихорадки Западного Нила

Рост числа заболевших лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) на территории РФ вызывает у медиков и представителей научного сообщества «значительное беспокойство». Об этом заявил председатель Общественного совета при Росгидромете и энвайронменталист Вадим Петров, передает РИА Новости.

По информации агентства, в стране зафиксировали уже семь случаев заражения людей данной инфекцией. На прошлой неделе в Татарстане выявили четырех заболевших, а 30 июля в Рязанской области зарегистрировали еще три случая.

В материале уточняется, что все пациенты находятся на лечении в стационарных центрах инфекционных заболеваний министерства здравоохранения РФ. При этом специалисты приступили к проведению противоэпидемических мероприятий.

ЛЗН распространена в странах Африки и Азии. Также много случаев заражения было зафиксировано в Америке и Европе.

Как рассказал Петров, лихорадка передается через укусы комаров. Сейчас в мире наблюдается глобальное потепление, которое выражается в повышении температуры воздуха и изменении режима осадков. В результате появляются благоприятные условия для размножения насекомых, из-за чего растет риск дальнейшего распространения ЛЗН.

«В недавней статье ученые из Института тропической медицины имени Сеченова показали, что повышение температуры на один градус Цельсия приводит к увеличению численности комаров Aedes и Culex на рекордные 10–15%», — подчеркнул эксперт.

Журналисты не исключили, что в РФ инфекцию завезли туристы. Симптомы лихорадки включают в себя повышение температуры тела, мышечные боли и увеличение лимфатических узлов. В тяжелых случаях у человека могут начаться различные неврологические нарушения.

Ранее россиянам рассказали, как не заразиться ЛЗН от укусов комаров.