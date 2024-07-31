Названо натуральное средство для борьбы с атеросклерозом

Ученые из Второй больницы Медицинского университета Шаньси обнаружили, что чеснок может снижать экспрессию генов, связанных с ферроптозом, а также предотвращать окисление липидов. Эти свойства препятствуют развитию атеросклероза. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Pharmacology.

Ученые проанализировали содержимое базы данных фармакологии систем традиционной китайской медицины (TCMSP), базы данных информации о традиционной китайской медицине (TCM-ID) и энциклопедии традиционной китайской медицины (ETCM) для поиска информации о терапевтических свойствах чеснока. Также исследователи воспользовались хранилищами медицинской информации DisGeNET, GeneCards и DiGSeE для выявления генов, повышающих риск развития атеросклероза.

После этого ученые сопоставили полученные данные и создали сеть взаимодействия между компонентами чеснока, терапевтическими целями и основными сигнальными путями. Дополнительно был проведен эксперимент с участием мышей — исследователи изучали, как различные соединения в составе чеснока влияют на сердечно-сосудистую систему грызунов.

Результаты показали, что соброл А, бензальдоксим, аллицин и (+)-L-аллиин взаимодействуют с белками, связанными с ферроптозом, такими как GPX4 (глутатионпероксидаза), DPP4 (дипептидилпептидаза 4) и ALOX5 (арахидонат 5-липоксигеназа). Ферроптоз — тип программируемого уничтожения клетки, характерной особенностью которого является железо-зависимое перекисное окисление липидов. Ученые объяснили, что ферроптоз способствует развитию атеросклероза, усиливая воспаление в организме.

Также было обнаружено, что экспрессия генов, кодирующих DPP4 и ALOX5 и усиливающих ферроптоз, снижается при воздействии аллицина.

Ученые объяснили, что чеснок обладает весомым терапевтическим потенциалом. Они надеются, что дальнейшее изучение свойств этого продукта позволит разработать эффективные стратегии лечения атеросклероза, основанные на действии природных веществ.

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