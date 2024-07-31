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Ученые предупредили о росте загрязнения Северного моря на 10000% из-за нефтедобычи

STTE: численность видов вблизи буровых платформ в Северном море упала на 28%

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Британские ученые из Эссекского университета предупредили, что добыча нефти и газа в Северном море может многократно повысить уровень загрязнения водной среды, сказавшись на разнообразии морской жизни. Исследование опубликовано в научном журнале Science of The Total Environment (STTE).

Команда проанализировала химические данные, чтобы определить размеры зоны воздействия в пределах полукилометра от буровых платформ, а также изучила биологические образцы, взятые до и после начала извлечения углеводородных ресурсов на каждом из объектов за период с 1981 по 2012 год.

Результаты показали, что разнообразие видов в пределах 500 метров от нефтегазовых вышек за указанный период сократилось на 28%.

Уровень загрязняющих веществ, таких как углеводороды на указанных участках оказался на 10613% выше по сравнению с удаленными и не затронутыми воздействием территориями.

Содержание тяжелых металлов, таких как свинец, медь и никель, на том же расстоянии было выше на 455%.

Ученые отметили, что воздействие нефтегазовой индустрии на морскую жизнь приводит к исчезновению более хрупких экосистем, однако благоприятствует небольшим и выносливым видам, что может иметь долгосрочные последствия для экологии региона.

Ранее исследователи выяснили, что добыча полезных ископаемых для развития «зеленой энергетики» угрожает тысячам диких видов.

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