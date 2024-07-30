Грудные импланты стали причиной редкого вида рака у женщины

У жительницы Великобритании диагностировали редчайший вид рака после установки грудных имплантов. Речь идет о анапластической крупноклеточной лимфоме (АККЛ), связанной с инородными телами. Об этом сообщает издание Mirror.

Mirror отмечает, что в ходе сложной операции 66-летней британке Сьюзан Акселби установили грудные импланты Allergan. Спустя некоторое время женщина начала замечать отечность и дискомфорт в правой части груди в области импланта. После консультации с врачом у Акселби диагностировали анапластическую крупноклеточную лимфому, связанную с присутствием инородного тела.

АККЛ — это очень редкая, но опасная форма формой Неходжкинской лимфомы (НХЛ), вида злокачественных опухолей, которые развиваются из клеток крови, называемых лимфоцитами. Заболевания этой группы характеризуются поражением иммунной системы. Особенностью анапластической крупноклеточной лимфомы выступает быстрое прогрессирование.

В результате импланты Allergan исчезли с мирового рынка и перестали использоваться в Великобритании. В 2023 году пациентка получила компенсацию от производителей. Акселби подчеркнула важность информирования женщин о возможных рисках, связанных с грудными имплантами, и отметила, что полученный диагноз стал для нее настоящим испытанием, перевернувшим ее жизнь.

Отмечается, что регулярные обследование и ранняя диагностика лежат в основе эффективной профилактики и лечения многих типов рака.

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