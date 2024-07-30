Названа диета, защищающая женщин от деменции

Ученые из Университета китайской медицины Ганьсу обнаружили, что средиземноморская диета снижает риск когнитивных нарушений у пожилых людей, особенно у женщин старше 65 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition Neuroscience.

Средиземноморская диета предполагает активное потребление фруктов, овощей, цельнозерновых, бобовых, орехов и оливкового масла, а также включение в рацион рыбы и птицы. Она известна высоким содержанием антиоксидантов, полезных растительных веществ, которые защищают мозг от стресса и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

В исследовании, направленном на оценку эффективности такой диеты для профилактики деменции, приняли участие более 2,3 тыс. человек старше 60 лет. Оно проводилось в провинции Ганьсу, с января 2019 по март 2022 года. Ученые использовали многоступенчатый метод стратифицированной выборки участников из различных административных единиц — префектур, округов, поселков и деревень.

На первом этапе ученые оценили когнитивные способности участников и собрали информацию об особенностях их образа жизни и питания. После этого начался период наблюдения. В течение трех последующих лет у 23,8% участников было отмечено ухудшение внимания и памяти.

Ученые установили, что у лиц, питающихся в рамках средиземноморской диеты, риск снижения когнитивных функций был ниже. В частности, у 20,6% участников с низкой приверженностью диете наблюдалось снижение когнитивных функций по сравнению с 20,4% участников с высокой приверженностью. Исследователи отметили, что более выраженным благотворный эффект средиземноморской диеты был у женщин старше 65 лет.

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