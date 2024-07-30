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Ученые узнали, когда на Земле появились сложные организмы

PreCamRes: сложная жизнь возникла на Земле на 1,5 млрд лет раньше прошлых оценок

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NASA

Международная группа ученых из Китая, Великобритании и Франции уточнила время появления на Земле сложных организмов. Согласно выводам специалистов, это случилось примерно на 1,5 млрд лет раньше предыдущих оценок. Исследование опубликовано в научном журнале Precambrian Research (PreCamRes).

До недавнего времени считалось, что первые простейшие животные возникли на нашей планете не ранее 635 млн лет назад.

В новом исследовании команда обнаружила следы гораздо более древней экосистемы в бассейне Франсвилля, недалеко от современного Габона в Африке. Согласно их оценкам, эта экосистема существовала около 2,1 млрд лет назад.

По словам ученых, в результате столкновения и слияния древних континентальных платформ возникло мелководное внутренне море, богатое питательными веществами. Это создало локальную среду, в которой фотосинтез цианобактерий активно продолжался длительное время, насытив воду кислородом.

Сочетание таких условий дало организмам достаточно энергии для увеличения размеров тела и развития более сложного поведения.

Впоследствии первичная экосистема исчезла, однако через 1,5 млрд лет произошел второй этап эволюции, благодаря которому сложная жизнь стала на Земле повсеместной.

Ранее ученые узнали возраст самой древней экосистемы на Земле.

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