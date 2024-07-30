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Ученые превратили куриные яйца в чернила для биопечати живых тканей

AFM: создана технология производства материлов для биоинженерии из яичных белков

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Shutterstock

Японские ученые из Института Терасаки разработали метод производства живых тканей с помощью трехмерной печати на основе метакрилола яичного белка (EWMA). Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Functional Materials (AFM).

Биочернила используются в 3D-биопечати для создания искусственных тканей. Эти натуральные или синтетические материалы поддерживают живые клетки, способствуя их адгезии, росту и дифференциации. Вещества обеспечивают богатую питательными веществами среду для клеточного роста, сохраняя биосовместимость и биоактивность.

Команда отметила, что биочернила EWMA обладают такими свойствами, как гибкость, которая позволяет точно настраивать характеристики материала для соответствия конкретным требованиям многотканных структур.

Биоинженеры подчеркнули, что решающим преимуществом биочернил с метакрилолом может стать их доступность за счет использования такого распространенного ресурса, как куриные яйца. Созданные с помощью биопечати материалы предполагается использовать для лечения органной недостаточности, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Ранее ученые объявили о прорыве в биопечати для пересадки органов.

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