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Первый пациент в России получил препарат для терапии болезни Бехтерева

Первый пациент с болезнью Бехтерева получил российское лекарство «Сенипрутуг»

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Михай Карауш/РИА «Новости»

Первый российский пациент получил терапию первым в мире препаратом для лечения болезни Бехтерева. Об этом сообщили в пресс-службе РНИМУ имени Н. И. Пирогова.

Пациент получил терапию препаратом «Сенипрутуг» в рамках системы ОМС. Препарат был разработан биотехнологической компанией Biocad совместно с группой ученых РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Инфузия препарата была проведена в Санкт-Петербурге на базе Клиники СПбГУ. Отмечается, что пациент чувствует себя хорошо.

15 июня первая партия препарата «Сенипрутуг» вышла в гражданский оборот.

До этого стало известно, что Министерство здравоохранения РФ намерено рассмотреть вопрос о включении средства для терапии болезни Бехтерева в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Болезнь Бехтерева — это хроническое неинфекционное поражение суставов позвоночника и околосуставных тканей. Причины возникновения болезни Бехтерева окончательно не установлены.

Ранее в Минздраве назвали сроки появления в аптеках препарата от болезни Бехтерева.

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