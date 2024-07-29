Первый пациент в России получил препарат для терапии болезни Бехтерева

Первый российский пациент получил терапию первым в мире препаратом для лечения болезни Бехтерева. Об этом сообщили в пресс-службе РНИМУ имени Н. И. Пирогова.

Пациент получил терапию препаратом «Сенипрутуг» в рамках системы ОМС. Препарат был разработан биотехнологической компанией Biocad совместно с группой ученых РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Инфузия препарата была проведена в Санкт-Петербурге на базе Клиники СПбГУ. Отмечается, что пациент чувствует себя хорошо.

15 июня первая партия препарата «Сенипрутуг» вышла в гражданский оборот.

До этого стало известно, что Министерство здравоохранения РФ намерено рассмотреть вопрос о включении средства для терапии болезни Бехтерева в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Болезнь Бехтерева — это хроническое неинфекционное поражение суставов позвоночника и околосуставных тканей. Причины возникновения болезни Бехтерева окончательно не установлены.

Ранее в Минздраве назвали сроки появления в аптеках препарата от болезни Бехтерева.