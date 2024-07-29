Ученый перечислил простые способы достижения долголетия

Позитивное мышление, регулярные физические упражнения и наличие цели в жизни помогают увеличить продолжительность жизни. Об этом изданию Daily Mail рассказал Ричард Сиоу, директор центра исследования старения при Королевском колледже Лондона.

Ученые объяснили, что стресс, связанный с негативным мышлением, повышает кровяное давление и риск развития депрессии. Это может ускорить развитие многих возрастных заболеваний. Позитивный настрой, напротив, помогает защитить здоровье.

Исследование, опубликованное в журнале Американского общества гериатрии в 2022 году, показало, что оптимистичные участницы жили в среднем на 5,4% (примерно 4,4 года) дольше, чем женщины, не обладающие таким личностным качеством. К аналогичным выводам пришли ученые из Гарвардского университета и Бостонского медицинского центра. Их исследование показало, что оптимизм может увеличить продолжительность жизни и у мужчин.

По словам Сиоу, наличие цели в жизни не менее важно для здоровья. Глубокое и значимое стремление к чему-либо может начинаться с малого, например, с волонтерской деятельности или заботе о животных. Такой труд не только помогает снизить риск развития депрессии, но и избавиться от одиночества, выступающего фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Хорошо известно, что недостаток физических упражнений может сократить продолжительность жизни. Однако, по мнению ученого из Королевского колледжа Лондона, стремиться к выдающимся спортивным достижениям не обязательно. Простых регулярных упражнений вполне достаточно для физического благополучия.

Согласно исследованию, представленному в Британском журнале спортивной медицины, приседания, отжимания и другие элементы несложной гимнастики способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и преждевременного летального исхода почти на 20%

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Ранее была названа диета, помогающая сократить биологический возраст.