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Молоко повышает риск развития рака груди у женщин, выяснили ученые

IJE: активное потребление животного молока повышает риск рака груди

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Shutterstock

Ученые из Университета Лома Линда установили корреляцию между активным потреблением молока и повышением риска развития рака на 70-80%. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Epidemiology (IJE).

В исследовании приняли участие 52 795 американок без онкологических заболеваний в истории болезни. За период наблюдения продолжительностью 7,9 года у 1057 участниц был диагностирован инвазивный рак молочной железы. Чтобы выявить факторы развития этого заболевания ученые проанализировали записи из дневников питания, которые участницы вели в течение 24 часов до начала исследования.

Результаты показали, что повышенное потребление молока коррелировало с увеличением риска развития рака молочной железы. Коэффициент риска составил 1,50 для тех, кто пил молоко в значительных количествах (по два-три стакана ежедневно), по сравнению с теми, кто ограничивался малым объемом. Это означает, что у женщин, употреблявших много молока, вероятность возникновения рака груди была на 50% выше.

Ученые отметили, что замещение молока животного происхождения соевым, напротив, было взаимосвязано с снижением риска заболевания на 32%.

Исследователи добавили, что их работа не предполагает установку причинно-следственных связей между потреблением молока животного происхождения и развитием рака. По словам ученых, результаты отражают корреляционную зависимость этих двух фактов. Чтобы точнее определить роль молочных продуктов в патогенезе рака молочной железы, нужны дополнительные исследования.

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