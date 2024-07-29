Ученые указали на высокие концентрации ПФАС в презервативах и лубрикантах

Новые исследования показали, что несколько марок презервативов и лубрикантов содержат «тревожные уровни токсичных «вечных химикатов» ПФАС». Как говорится в статье Mamavation, в частности речь идет о марках Trojan и KY Jelly.

Тестирование, проведенное обществом по защите прав потребителей Mamavation, состоялось как раз в тот момент, когда исследователи обнаружили, что человеческая кожа поглощает такие химикаты в гораздо больших количествах, чем считалось ранее.

Кожа гениталий очень тонкая, а половые органы имеют большое количество кровеносных сосудов, что делает их особенно опасными органами для воздействия ПФАС. Об этом говорится в отчете научного консультанта Mamavation Линда Бирнбаум, которая ранее руководила токсикологической программой Агентства по охране окружающей среды.

PFAS — это класс из примерно 15 000 химикатов, часто используемых для придания продуктам устойчивости к воде, пятнам и теплу. Их называют «вечными химикатами», поскольку они не распадаются естественным образом. Считается, что они могут приводить к онкологическим заболеваниям, проблемам с печенью, щитовидной железой, врожденным дефектам, заболеваниям почек, снижению иммунитета и другим серьезным проблемам со здоровьем.

ПФАС также считаются репродуктивными токсинами. Они могут негативно воздействовать на эндокринную систему.

Вероятно, эти химические вещества используются в презервативах для того, чтобы помочь латексу отталкивать влагу и жидкость, говорится в материале.

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