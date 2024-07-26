Ученые выяснили причину разрушительного землетрясения в Марокко в 2023 году

Китайские ученые из Южного научно-технологического университета в Шеньчжене нашли причину сильного землетрясения, которое случилось в Марокко осенью прошлого года и привело к многочисленным человеческим жертвам. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Подземные толчки магнитудой 6,8 случились на западе Марокко 8 сентября 2023 года. Землетрясение стало самым мощным в истории страны за последние 64 года и унесло более 2,9 тыс. жизней.

Изучая геодезические и сейсмические данные, ученые обнаружили, что землетрясение в Марокко 2023-го связано с системой разломов Тизи-н-Тест с эпицентром примерно в 26 километрах под поверхностью, и что самые сильные эффекты разрыва происходили на глубине 12-36 километров.

Событие вызвало смещение поверхности Мохоровичича — границы примерно в 32 километрах под поверхностью, где кора встречается с мантией.

Из-за необычной глубины зарождения землетрясения и его возникновения вдали от границ плит исследователи предположили, что катаклизм мог быть вызван тем же подъемом мантии, который способствует увеличению высоты горного хребта Высокий Атлас, а не разломной активностью ближе к поверхности.

Результаты показывают, что модели сейсмической опасности должны включать больше данных о более глубокой динамике во внутриплитных регионах, которые часто игнорируются в пользу динамики границ плит, отметили ученые.

Ранее стало известно, что незадолго до землетрясения в Марокко очевидцы видели в небе странные вспышки света.