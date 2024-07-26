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Ученые нашли связь между депрессией и опасными для жизни тромбами

AJH: депрессия и тревожность повышают риск тромбоза на 53%

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Shutterstock

Американские ученые из Медицинской школы Гарварда в Бостоне нашли связь между эмоциональными расстройствами психики и опасной для жизни закупоркой сосудов, известной как тромбоз глубоких вен (ТГВ). Исследование опубликовано в научном издании American Journal of Hematology (AJH).

ТГВ способен вызвать повреждение, ограничив приток крови к месту образования тромба и повысив давление в кровеносной системе. Еще большая угроза возникает, если тромб полностью или частично отрывается и попадает в легкие, где он может стать причиной одышки, боли в груди и даже летального исхода.

В новом исследовании команда изучила данные около 119 тыс. человек. Специалисты проанализировали изменения активности мозга при стрессе, зафиксированные с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). ПЭТ-сканирование выявляет уровни активности и энергопотребления различных частей мозга.

Ученые сравнили активность миндалевидного тела — области мозга, которая обрабатывает и реагирует на потенциальные угрозы — с активностью вентромедиальной префронтальной коры, которая помогает регулировать миндалевидное тело и, таким образом, контролировать эмоциональные реакции. Таким образом, исследователи получили снимок нейронной активности, связанной со стрессом (SNA).

Из всей группы примерно у 106 450 человек был диагностирован тревожный синдром, а у 108 790 — депрессия.

За время периода наблюдения длительностью в 3,6 года около 1780 участников исследования перенесли ТГВ. Те, у кого в анамнезе были тревожность или депрессия, имели на 53% и 48% больше шансов испытать ТГВ по сравнению с теми, у кого в анамнезе не было ни одного из этих состояний. Аналогичные тенденции наблюдались среди людей с обоими состояниями.

Ученые пришли к выводу, что высокий уровень SNA в целом увеличивает шансы на развитие тромбоза глубоких вен на 30%. Это оказалось обусловлено повышенной свертываемостью крови при выраженной реакции на стресс.

Исследователи отметили, что людям с тревожностью или депрессией необходимо учитывать повышенный риск тромбоза и вовремя обследоваться.

Ранее ученые назвали лекарства от деменции, способные повредить сосуды и почки пациента.

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