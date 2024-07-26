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Ученые разработали новый антибиотик против супербактерий

Nature: препарат класса макролонов может уничтожать устойчивые бактерии

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Depositphotos

Ученые Иллинойсского университета в Чикаго открыли новый антибиотик двойного действия, который затрудняет развитие устойчивости у бактерий в 100 миллионов раз, предотвращая их превращение в супербактерии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Chemical Biology.

Ученые объяснили, что супербактерии — это возбудители инфекционных болезней, которые устойчивы сразу к нескольким антибиотикам, традиционно использующимся для лечения соответствующего заболевания. Большинство супербактерий появляется в результате накопления мутаций в их ДНК, защищающих их от действия антибиотиков.

Новый тип синтетических лекарств, известных как макролоны, объединяет в себе свойства двух видов антибиотиков с различными способами действия — макролидов и фторхинолонов. Первые блокируют активность рибосом, где происходит синтез белков, а вторые направлены на конкретный фермент, называемый ДНК-гиразой. ДНК-гираза необходима для осуществления важнейших клеточных процессов — репликации, деления клеток, транскрипции.

Ученые провели серию экспериментов, чтобы изучить, как различные препараты класса макролонов взаимодействуют с рибосомой и ДНК-гиразой. Оказалось, что макролоны сильнее связываются с рибосомой, чем традиционные макролиды, и способны блокировать работу рибосом у штаммов бактерий, устойчивых к обычным макролидам.

Самым перспективным лекарственным средством оказался препарат, который эффективно воздействовал как на рибосомы, так и на ДНК-гиразу уже при низкой дозе. Такое двойное действие практически исключает возможность для бактерий развить простые механизмы защиты от данного антибиотика.

Ранее была найдена бактерия, ускоряющая заживление ран у диабетиков.

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