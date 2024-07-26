В США решили возобновить запуски ракет Falcon 9 после аварии

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) дало зеленый свет на возобновление запусков ракет Falcon 9, которые были приостановлены после аварии, произошедшей две недели назад. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальное заявление ведомства.

11 июля у ракеты Falcon 9 начались проблемы в работе двигателя, что привело к тому, что группа спутников Starlink была выведена на недостаточную высоту и сгорела в атмосфере. Это происшествие стало первой аварией за последние семь лет, связанной с запусками ракет этого типа.

«После тщательного разбора FAA постановило, что отклонение, возникшее при запуске SpaceX 11 июля, не несло угрозы безопасности окружающих. Это… означает, что Falcon 9 может возобновить полеты, пока общее расследование остается открытым», — сообщает агентство, цитируя заявление.

В свою очередь в SpaceX отметили, что предоставили FAA отчет о происшествии с ракетой Falcon 9, приняли необходимые меры и готовы возобновить запуски уже 27 июля.

Ранее российский спутник «Ресурс-П» распался на орбите Земли.