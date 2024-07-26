Марсоход Perseverance обнаружил потенциальные следы жизни на Марсе

Марсоход NASA Perseverance обнаружил на Марсе характерные химические соединения, которые могли быть сформированы живыми организмами миллиарды лет назад. Об этом сообщается на официальном сайте американского космического агентства.

Открытие было сделано в ходе анализа горных пород на севере долины Неретва — русла древней реки, некогда впадавшего в кратер Йезеро. Марсоход взял образцы в месте, известном под названием водопад Чеява.

Исследователей заинтересовал валун размерами 100 на 60 сантиметров, покрытый полосами сульфата кальция. Между этими жилами располагались линии вещества, красноватый цвет которого предполагает присутствие гематита, одного из минералов, который придает Марсу его характерный ржавый оттенок.

Когда Perseverance внимательнее изучил эти красные области, он обнаружил десятки светлых пятен диаметром около миллиметров, каждое из которых окружено черным материалом. Рентгеновский инструмент PIXL марсохода определил, что эти черные гало содержат как железо, так и фосфат.

По словам ученых, на Земле такие следы обычно оказываются окаменевшими следами микробов, живущих в скалах.

Хотя органическое вещество представляет большой интерес, это не единственный аспект породы водопада Чеява, который сбил с толку научную группу.

Исследователи были удивлены, обнаружив, что жилы валунов заполнены кристаллами вулканического минерала оливина. Оливин обычно связан с породами, которые могли быть получены при кристаллизации магмы.

Если догадка подтвердится, это может означать, что черные кольца на валуне Чеява возникли неорганическим путем. Ученые надеются в будущем изучить обнаруженные образцы породы в лаборатории на Земле.

Ранее ученые нашли следы воды в лунном грунте.