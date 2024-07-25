Ученые открыли новый вид хордовых возрастом более полумиллиарда лет

Американские палеонтологи из Гарвардского университета открыли новый вид мягкотелых хордовых, обитавший на Земле во времена Кембриийского периода около 518 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Специалисты нашли окаменелости ранее неизвестного животного в формации Друмиан-Марджум нагорья Большой бассейн на территории штата Юта.

Новому виду дали имя Nuucichthys rhynchocephalus. По словам специалистов, существо относилось к ранней стадии эволюции позвоночных. Оно жило в воде и обладало вытянутым телом, а также набором характерных признаков.

«У ранних позвоночных появились большие глаза и ряд мышечных групп, известных как миотомы», — отметил научный сотрудник Гарвардского университета Руди Лероси-Обрил.

Изучение нового вида подтвердило, что, несмотря на их общее сходство с ихтиопланктоном, Nuucichthys rhynchocephalus были лишены плавников и имели ограниченные способности к плаванию.

Ученые отметили, что окаменелости мягкотелых хордовых встречаются очень редко, поскольку эти существа не имели костей и зачастую разлагались без следа.

Ранее палеонтологи обнаружили древнейшего предка пауков и скорпионов.