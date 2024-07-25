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Ученые открыли новый вид хордовых возрастом более полумиллиарда лет

RSOS: найдены окаменелости мягкотелого хордового, жившего 518 млн лет назад

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Franz Anthony/phys.org

Американские палеонтологи из Гарвардского университета открыли новый вид мягкотелых хордовых, обитавший на Земле во времена Кембриийского периода около 518 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Специалисты нашли окаменелости ранее неизвестного животного в формации Друмиан-Марджум нагорья Большой бассейн на территории штата Юта.

Новому виду дали имя Nuucichthys rhynchocephalus. По словам специалистов, существо относилось к ранней стадии эволюции позвоночных. Оно жило в воде и обладало вытянутым телом, а также набором характерных признаков.

«У ранних позвоночных появились большие глаза и ряд мышечных групп, известных как миотомы», — отметил научный сотрудник Гарвардского университета Руди Лероси-Обрил.

Изучение нового вида подтвердило, что, несмотря на их общее сходство с ихтиопланктоном, Nuucichthys rhynchocephalus были лишены плавников и имели ограниченные способности к плаванию.

Ученые отметили, что окаменелости мягкотелых хордовых встречаются очень редко, поскольку эти существа не имели костей и зачастую разлагались без следа.

Ранее палеонтологи обнаружили древнейшего предка пауков и скорпионов.

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