Ученые нашли связь между сложностью мозга и половым диморфизмом млекопитающих

Британские ученые из Университета Бата обнаружили связь между сложностью мозга млекопитающих и половым диморфизмом. Она выражается в разнице размеров между самцами и самками одного вида. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Половой диморфизм наблюдается у многих разновидностей млекопитающих. Например, мужские особи морских слонов почти в три раза крупнее женских. В то же время у дельфинов нет различий в размерах между полами.

Чтобы понять, как эта черта связана с эволюцией генома, специалисты изучили сходства между геномами 124 разновидностей млекопитающих.

Они сгруппировали гены в семейства со схожими функциями и измерили размер этих семейств генов. Ученые обнаружили, что виды с большой разницей в размерах между полами имели более крупные семейства генов, связанные с обонянием, и более мелкие семейства генов, связанные с развитием мозга.

Это может означать, что виды с незначительной разницей в размерах между самцами и самками (так называемые мономорфные) обладают крупными семействами генов, связанными с развитием мозга.

Ученые отметили, что мономорфные виды со сложным и развитым мозгом склонны демонстрировать комплексное поведение, такое как забота о потомстве и моногамные системы размножения.

Ранее исследователи выяснили, что рыбы бьют свое потомство в воспитательных целях.