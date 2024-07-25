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Российские ракеты застряли на космодроме Куру в Гвиане

Politico: несколько ракет «Союз» застряли на космодроме Куру в Гвиане

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РОГОЗИН/Twitter

Несколько ракет-носителей «Союз-2», принадлежащих России, застряли на космодроме Куру во Французской Гвиане. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

«В бункерах в углу космодрома на северном побережье Южной Америки во Французской Гвиане находятся по меньшей мере две законсервированные российские ракеты «Союз-2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские ракеты занимают место, которое собираются освободить для европейских ракет. Один из источников сообщил, что готовится некая сделка по этому вопросу. Также он отметил, что на складе космодрома хранится один полностью собранный «Союз».

26 февраля 2022 года «Роскосмос» приостановил сотрудничество с европейцами в программе совместных запусков ракет с космодрома Куру. Это стало ответом на принятие Евросоюзом санкций против российских космических предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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