Ученые раскрыли ключевой нейронный механизм работы плацебо

Американские ученые из Университета штата Северная Каролина выяснили, каким образом возникает эффект плацебо в мозге человека. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

В клинических экспериментах эффект плацебо часто наблюдается контрольных группах. В них людям предоставляют нейтральные вещества или процедуры, которые не должны оказывать никакого эффекта на их состояние. Однако в некоторых случаях плацебо улучшает самочувствие пациентов так же хорошо, как если бы они проходили настоящее лечение. Этот феномен хорошо известен, но принцип его действия до недавнего времени оставался загадкой.

В новом исследовании команда провела ряд экспериментов на мышах, включавших наблюдение за нейронными путями грызунов.

Ученые обнаружили, что когда животные ожидали облегчения боли, нейроны передней поясной коры (ППК) в мозге передали свои сигналы в ядро ​​моста, которое ранее не имело установленной функции. Оказалось, что ожидание облегчения боли усиливало сигналы по этому пути.

Исследователи также выяснили, что клетки Пуркинье — отдельный класс крупных ветвистых клеток мозжечка — демонстрируют схемы активности, схожие с паттернами нейронов ППК во время ожидания ослабления боли.

По словам авторов открытия, их находка поможет избавлять людей от боли новыми, более эффективными способами.

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