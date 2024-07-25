Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли ключевой нейронный механизм работы плацебо

Nature: в мозге нашли нейроны и синапсы, облегчающие боль при приеме плацебо

close
100%
Depositphotos

Американские ученые из Университета штата Северная Каролина выяснили, каким образом возникает эффект плацебо в мозге человека. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

В клинических экспериментах эффект плацебо часто наблюдается контрольных группах. В них людям предоставляют нейтральные вещества или процедуры, которые не должны оказывать никакого эффекта на их состояние. Однако в некоторых случаях плацебо улучшает самочувствие пациентов так же хорошо, как если бы они проходили настоящее лечение. Этот феномен хорошо известен, но принцип его действия до недавнего времени оставался загадкой.

В новом исследовании команда провела ряд экспериментов на мышах, включавших наблюдение за нейронными путями грызунов.

Ученые обнаружили, что когда животные ожидали облегчения боли, нейроны передней поясной коры (ППК) в мозге передали свои сигналы в ядро ​​моста, которое ранее не имело установленной функции. Оказалось, что ожидание облегчения боли усиливало сигналы по этому пути.

Исследователи также выяснили, что клетки Пуркинье — отдельный класс крупных ветвистых клеток мозжечка — демонстрируют схемы активности, схожие с паттернами нейронов ППК во время ожидания ослабления боли.

По словам авторов открытия, их находка поможет избавлять людей от боли новыми, более эффективными способами.

Ранее ученые нашли новую причину хронических болей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами