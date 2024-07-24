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В Китае нашли алкогольный напиток возрастом 2300 лет

MDPI: в китайской провинции Шэньси найден алкогольный напиток возрастом 2300 лет

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Shutterstock

Китайские археологи совместно с коллегами из Стэнфордского университета при раскопках гробницы династии Цинь в провинции Шэньси обнаружили бронзовую бутылку с ферментированным алкогольным напитком. По оценкам, примерный возраст напитка составляет 2300 лет. Результатами своего исследования ученые поделились в журнале MDPI.

Сосуд был найден в древнем могильнике Яньцунь, который относится к периоду Сражающихся царств и началу династии Цинь. В одной из гробниц исследователи обнаружили восемь бронзовых и глиняных бутылок, одна из которых оказалась закупоренной. Ученые открыли ее и попробовали содержимое на вкус. По словам исследователей, жидкость была абсолютно прозрачной и имела металлический привкус.

Лабораторный анализ показал, что сосуд был наполнен ферментированным алкогольным напитком, который использовался в качестве погребального подношения. По словам ученых, напиток был изготовлен на основе бобовых и просовых растений, а также закваски из пшеницы, ячменя, риса и других компонентов. В составе также были обнаружены остатки плесневых грибов и дрожжи, которые способствовали ферментации растительного сырья.

Ранее ученые доказалидоказали существование странствующих металлургов в бронзовом веке.

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