В лунном грунте нашли воду

Ученые из Китая сообщили, что обнаружили следы воды в образцах лунного грунта, которые были собраны китайским лунным зондом «Чанъэ-5». Результаты исследования опубликовал журнал Nature Astronomy.

В 2022 году лунный зонд «Чанъэ-5» завершил свою миссию, вернув на Землю образцы горных пород и грунта с Луны. Ученые использовали инфракрасный детектор, чтобы проанализировать образцы, это позволило выявить наличие следов воды.

В апреле сообщалось, что итальянские ученые из Третьего университета Рима планируют изучить водные ресурсы спутников Юпитера в ходе космической миссии JUICE. Предполагается, что луны Юпитера и Сатурна, такие как Энцелад, Ганимед, Европа и Каллисто, содержат океаны жидкой воды под ледяными корками.

До этого группа американских планетологов из Калифорнийского университета в Сан-Диего заявила, что ледяной спутник Сатурна Энцелад располагает условиями для возникновения органической жизни.

Ранее Маск заявил, что США пора отправить астронавтов на Марс.