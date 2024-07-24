Найдена новая причина прогрессирования рассеянного склероза

Ученые из Университета Саутгемптона установили, что воспаление вне мозга, вызванное простудой, гриппом или инфекциями мочевыводящих путей, может ускорить прогрессирование рассеянного склероза. Результаты опубликованы в журнале Brain Communications.

В течение двух с половиной лет ученые наблюдали за 50 добровольцами, страдающими прогрессирующими формами рассеянного склероза. Это хроническое заболевание, при котором иммунная система человека, в норме защищающая его от патогенов (например вирусов, бактерий, грибка), по ошибке начинает атаковать и разрушать миелиновые (проводящие сигналы) оболочки нейронов головного и спинного мозга.

При отсутствии нормальной коммуникации между нейронами проявляются симптомы рассеянного склероза — нарушение координации движений, мышечная слабость, утомляемость, головокружение, проблемы со зрением, снижение интеллектуальных способностей, покалывание и онемение конечностей, нарушение речевой функции.

Ученые обнаружили, что у испытуемых, которые чаще страдали воспалительными заболеваниями, напрямую не затрагивающими головной мозг, рассеянный склероз с большей вероятностью прогрессировал быстрее. Исследователи объяснили, что воспалением характеризуются острые респираторные вирусные инфекции (грипп, простуда) и инфекции мочевыводящих путей (пиелонефрит, цистит).

По словам авторов исследования, воспаление может сопровождаться потерей нервных клеток в спинном мозге, что выступает основной причиной ухудшения состояния здоровья при рассеянном склерозе.

Ранее был обнаружен новый ген-провокатор опасного вида склероза.